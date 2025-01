Très bonne nouvelle au Club de Bruges : contrat jusqu'en juin 2026 pour le prochain Joaquin Seys

A chaque journée de Ligue des Champions, quelques heures avant le match de l'équipe première, les U19 du Club de Bruges affrontent le même adversaire que les A, en Youth League.

Dans cette compétition, disputée dans le même format que la C1, mais avec seulement six rencontres de phase de ligue, le Club de Bruges a terminé sa campagne à la 31e place, avec trois maigres unités glanées contre Dortmund (1-1), Sturm Graz (1-1) et l'AC Milan (1-1) lors des trois premières journées.

Si le Club NXT n'a donc pas réussi à se qualifier pour la suite de la compétition, cette Youth League, dans laquelle on retrouve un paquet de futurs joueurs de haut niveau, permet tout de même d'engranger une expérience non-négligeable.

Ce fut le cas d'Alexander Vandeperre, titulaire avec les U19 en qualité d'arrière gauche depuis que Joaquin Seys a rejoint le noyau A et s'est révélé. Intégralement formé à Bruges, l'international belge U18 vient de prolonger son contrat en Venise du Nord.

Une extension de contrat jusqu'en juin 2026 qui va lui permettre de découvrir la Challenger Pro League avec plus de profondeur, sous les ordres de Robin Veldman, lui qui n'est monté au jeu qu'à une reprise, pendant 18 minutes, dans le monde professionnel. Il devrait donc rapidement quitter le noyau U19 du club.

On to more chapters, written in blue & black. 📖🔵⚫️



Alexander Vandeperre tekent bij tot 2026! ✍️