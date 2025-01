Ils ont 39 ans... à 2 : le Racing Genk peut se frotter les mains avec son duo intenable

Genk, grâce à son duo intenable, peut se frotter les mains. Sur la pelouse de Malines, Kos' Karetsas et Jarne Steuckers se sont trouvés les yeux fermés, causant beaucoup de problèmes à la défense adverse.

La machine genkoise a mis une dizaine de minutes à se mettre en marche. Une fois lancés, Konstantinos Karetsas et Jarne Steuckers ont régalé. L'un a 17 ans, l'autre 22. Le premier remerciant le second après qu'il lui ait offert le but du 1-1.

Le benjamin du Racing Genk s'est amusé samedi soir. "Jarne me trouvait constamment, j'avais de nombreuses options. J'ai une bonne connexion avec lui. Au début, les gens pensaient que ce n'était pas le cas. Je ne comprends pas pourquoi, en fait", indique clairement Karetsas. Il n'y a jamais eu de mésentente entre les deux hommes, et tout le monde l'a désormais bien compris.

Fink satisfait de la connexion Steuckers-Karetsas

"Nous nous comprenons également de mieux en mieux sur le terrain. Cela vient du fait de jouer ensemble plus souvent. Jarne a une bonne qualité de passe, c'est un luxe." Lorsque vous avez un tel duo sous votre supervision en tant qu'entraîneur, vous êtes un homme heureux. C'est aussi le cas de Thorsten Fink. "Ces deux garçons se connectent bien entre eux. Comment cela se fait-il ? L'intelligence de jeu."

"Ils savent ce que nous voulons faire. Ils comprennent cela rapidement et bien. Ce sont aussi tous les deux des garçons techniquement doués." Cette compétence technique, ils peuvent la mettre en œuvre à volonté dans une équipe genkoise bien organisée.

Excellente mentalité des éléments clés de Genk

De plus, ils ont aussi une excellente mentalité et ne commenceront pas à planer facilement. Karetsas, lui aussi, reste les pieds sur terre et n'a même pas célébré son but de manière exubérante. "Ce n'est pas vraiment mon genre. Je reste humble.", a-t-il conclu.