"La Belgique représentera toujours beaucoup pour moi" : les jolis mots d'Anders Dreyer aux supporters anderlechtois

Anders Dreyer n'a pas connu que des moments faciles à Bruxelles. Ces derniers mois, les supporters mauves ont été assez critiques à son égard. Difficile pour le joueur de poursuivre son rythme de la saison dernière, lorsqu'il sortait l'équipe de situations difficiles grâce à sa patte gauche.

Malgré tout, l'attaquant danois gardera un souvenir très positif de son passage en Pro League : "Je tiens à remercier sincèrement les joueurs, le staff et les supporters du RSC Anderlecht. Grâce à votre soutien, j'ai passé une très belle période en Belgique".

Le nouveau joueur de San Diego ne veut retenir que le positif, en particulier cette saison à 21 buts, où son rapport avec le Lotto Park a changé : "Je remercie les supporters de m'avoir élu joueur de la saison l'année dernière".

Dreyer gardera même un souvenir ému de notre pays : "Bruxelles et la Belgique représenteront toujours beaucoup pour moi, car mon fils y est né. Je souhaite aux garçons tout le meilleur pour le reste de cette saison et pour l'avenir".

En MLS, Anders Dreyer va découvrir le sixième championnat de sa carrière. Car outre ses aventures au Danemark et dans notre Pro League, il a également évolué en Angleterre (Brighton), en Écosse (St. Mirren), aux Pays-Bas (Heerenveen) et en Russie (Rubin Kazan).

𝗩𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗹 𝗦𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼, 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀.



San Diego FC has acquired Danish winger Anders Dreyer as the second Designated Player in club history.