La surprise du chef : Radja Nainggolan a signé son contrat et s'engage dans un club belge !

Radja Nainggolan a retrouvé un club et signe... à Lokeren ! Le milieu de terrain de 35 ans, avec une carrière impressionnante en Serie A italienne et avec les Diables Rouges, renforcera les rangs du club de deuxième division jusqu'à la fin de la saison.

Après des semaines de négociations, l'accord a été conclu mardi soir. Radja Nainggolan s'entraînera pour la première fois avec sa nouvelle équipe dans un avenir proche.

L'Anversois a disputé près de 400 matchs en Serie A pour des clubs de haut niveau tels que l'AS Roma, Cagliari et l'Inter, et a porté le maillot de l'équipe nationale belge à 30 reprises lors des jours glorieux des Diables Rouges. Son expérience et son leadership sont jugés d'une valeur inestimable pour une équipe qui lutte actuellement contre la relégation en Challenger Pro League.

Lokeren-Temse se situe en effet à seulement trois points de la zone rouge, avec quatorze rencontres encore à disputer.

Radja Nainggolan signe en Challenger Pro League !

L'arrivée de Nainggolan est un signe que Lokeren-Temse met tout en œuvre pour inverser la tendance. Plus tôt cette semaine, le club a déjà recruté Daniel Perez, un joueur prometteur du Club NXT, en prêt. Avec ces renforts, le club entend accélérer dans les semaines à venir et récolter des points pour se maintenir dans le monde professionnel.

Pour Nainggolan, ce transfert signifie un retour au football belge, après avoir joué pour l'Antwerp. Son temps au "Great Old" a été couronné de succès sportifs, mais aussi de controverses. Après son départ de l'Antwerp et un bref passage à la SPAL en Italie, il relève maintenant un nouveau défi. En fin d'année 2024, il avait accepté de rejoindre une équipe régionale de futsal pour parfaire sa condition et s'amuser avec des amis.