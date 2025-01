Le coup de gueule d'un cadre de Vincent Kompany qui tire la sonnette d'alarme : "Nous ne sommes pas une équipe de top niveau européen"

Les Bavarois ont subi une lourde défaite face à un adversaire pourtant dominé et peu en forme dans son championnat.

Le Bayern est reparti bredouille de Rotterdam, sèchement battu 3-0 face à Feyenoord. Le match a mis en lumière un point sensible du style de jeu mis en place par Vincent Kompany en Bavière.

En effet, la défense commet trop d'erreurs et est souvent vulnérable derrière lorsqu'elle construit trop haut. Côté joueurs, Joshua Kimmich n'a pas mâché ses mots après le match : "Nous ne sommes pas une équipe de top niveau européen à l'heure actuelle."

L'international a ainsi tiré la sonnette d'alarme devant les caméras de télévision. Sa déclaration tranchante selon laquelle le Bayern n'est pas une équipe de premier plan en Europe à l'heure actuelle a surpris même les journalistes présents, qui se demandent si cette analyse n'est pas très sévère, comme le rapporte Het Laatste Nieuws.

Kimmich de son côté n'a pas mâché ses mots : "Nous sommes quinzièmes au classement de la Ligue des champions. Nous avons perdu trois matches sur sept. Cela ne fait pas de nous une équipe du top."

Il a mis le doigt sur un problème constant du Bayern cette saison : "Quand je vois le nombre d'occasions que nous nous procurons et la facilité avec laquelle nous permettons à l'adversaire de marquer, je me dis que c'est très mauvais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé, je pense que nous sommes sur la bonne voie, que notre façon de jouer est la bonne. Mais peu importe la façon dont nous jouons si vous commettez autant d'erreurs et perdez autant de matches, vous n'êtes pas une équipe de haut niveau."