Le RSC Anderlecht prévoit un show spécial pour son prochain match à domicile... avec la participation de son public

C'est devenu une habitude à Anderlecht : les avant-matchs sont souvent l'occasion de shows spéciaux. Face à Malines, ce sera à nouveau le cas.

Ce dimanche, le RSCA prévoit un nouveau lightshow spécial à l'occasion de la réception du KV Malines. Une habitude prise par le club bruxellois cette saison pour animer les avant-matchs au Lotto Park.

Le Nieuwsblad rapporte cependant que cette fois, le public du Parc sera invité à participer à cette animation particulière. Via l'application du club, les supporters du Sporting seront appelés à allumer leur smartphone et à faire briller des lumières mauves et blanches dans le Lotto Park au moment voulu.

Anderlecht-Malines n'est pas un match choisi au hasard, puisque c'est déjà contre les Sang & Or, en 2023, que le Lotto Park s'était pour la première fois paré de lumières à l'occasion des 80 ans de Paul Van Himst. C'est depuis devenu une habitude.

En plus de ce lightshow annoncé, le RSCA offrira à un supporter chanceux un voyage d'une valeur de 2500 euros via son sponsor Sunweb.