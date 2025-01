Loïc Lapoussin face à un dilemme : un autre club vient aux nouvelles

L'Antwerp a jeté son dévolu sur Loïc Lapoussin pour remplacer Jacob Ondrejka, parti à Parme. Le joueur de l'Union Saint-Gilloise semble lui-même être tenté par un transfert vers le Great Old, mais il faudra encore un certain temps avant que l'accord ne soit conclu.

La valeur actuelle de Loïc Lapoussin est toujours estimée à 3 millions d'euros, mais ce montant est jugé trop élevé pour l'Antwerp, compte tenu de sa situation contractuelle et sportive. En effet, le natif de Rosny-sous-Bois se trouve dans une position délicate. Son contrat avec l'Union expire bientôt et il a récemment été renvoyé en équipe réserve pour la deuxième fois. Cela complique non seulement son temps de jeu actuel, mais impacte également sa valeur sur le marché.

L'Union espère tout de même obtenir une somme raisonnable, mais l'Antwerp cherche à la faire descendre au maximum. Outre le Great Old, Lapoussin suscite également l'intérêt de clubs anglais, notamment Hull City, qui évolue en Championship.

Mais, Lapoussin semble peu enclin à rejoindre la deuxième division anglaise. Le club, que vient de rejoindre Eliot Matazo, lutte actuellement contre la relégation.

Le fait que le joueur de 28 ans envisage de rejoindre l'Antwerp pourrait donner un avantage au club lors des négociations. Selon certaines sources, Marc Overmars, le directeur sportif, aurait déjà eu des discussions avec le management de l'Unioniste. Les deux parties semblent donc chercher à parvenir à un accord.