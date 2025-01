L'Union Saint-Gilloise tiendrait enfin son premier renfort hivernal

L'Union continue de renforcer son attaque dans cette période de transferts. Le Suisse, Marc Giger, semble proche d'une signature.

L'équipe de recrutement de l'Union a déjà prouvé sa valeur en découvrant de nombreux talents qui avaient été négligés ailleurs, comme cela a déjà été le cas en Suisse.

Les Bruxellois ont notamment recruté Cameron Puertas pour un peu plus d'un million d'euros (alors qu'il jouait au Lausanne-Sport) et Mohamed Amoura (provenant de Lugano) pour quatre millions d'euros.

Ces investissements rentables les ont incités à se tourner à nouveau vers ce pays. Selon Sacha Tavolieri, l'Union aurait désormais jeté son dévolu sur Marc Giger, un attaquant du FC Schaffhausen évoluant en deuxième division suisse

🚨🟡🔵 EXCL - L'Union St.Gilloise sur le point de conclure l'arrivée de Marc Giger !



🤝 Les Unionistes ont trouvé un accord avec le FC Schaffhausen sur la base d'un transfert définitif de l'attaquant suisse de 20 ans pour une somme avoisinant les €350K.



🇨🇭Le Suisse est attendu… pic.twitter.com/EDRwdOjtHc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 25, 2025

Le joueur de 20 ans est un international suisse espoir. Il a marqué quatre buts et délivré quatre passes décisives en Challenge League et a également inscrit un but contre le FC Servette en coupe. Les Unionistes auraient trouvé un accord à hauteur de 350 000 euros. Giger devrait arriver à Bruxelles prochainement pour finaliser sa venue.