Le Lotto Park n'a pas manqué de saluer son retour : "C'était très spécial, je remercie les supporters d'Anderlecht"

Malines s'est incliné 4-1 à Anderlecht hier soir. Benito Raman est apparu partagé en interview d'après-match.

En signant cet été dans son septième club belge différent, Benito Raman s'est assuré des retrouvailles régulières avec ses anciennes équipes et ses anciens supporters. Hier soir, c'est au Lotto Park qu'il a pu mesurer comment avait évolué sa cote de popularité depuis son départ d'Anderlecht.

C'était il y a un an, Raman avait quitté les Mauves après deux ans et demi, 89 matchs, 19 buts et un nombre incalculable de sprints, poussé vers la sortie par Brian Riemer. L'ancien de la maison a été applaudi par une bonne partie du public.

L'attaquant de 29 ans a pourtant marqué contre ses anciennes couleurs pour relancer le match en début de deuxième mi-temps : "Mon but, cela a été un moment incroyable pour moi. C'était très spécial, je remercie les supporters d'Anderlecht" a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Malines finalement à la lutte pour le maintien ?

Reste que collectivement, le KV traverse un moment difficile. L'équipe n'a gagné aucun de ses huit derniers matchs : "On a eu la possibilité de revenir dans la rencontre. On s'est créé beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, on a également mis beaucoup d'intensité. On doit marquer plus et ça va aller".

Pourtant, Raman point aussi la fragilité défensive de l'équipe : "Aujourd'hui pour moi le problème, c'est qu'on a encaissé trop facilement. Notamment lorsqu'on revient bien dans le match et qu'on encaisse ce troisième goal, ça a cassé complètement la dynamique".

La semaine prochaine, les troupes de Besnik Hasi (apparu très en colère après la rencontre) ont un match crucial au menu : quatre points au-dessus des Playdowns, Malines se rendra à Louvain, qui n'a qu'une unité de moins.