Besnik Hasi furieux sur ses joueurs après la défaite à Anderlecht : "Ils ne savent pas défendre..."

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Besnik Hasi n'était pas content après la défaite contre Anderlecht. Le coach est de plus en plus confronté à la réalité semaine après semaine : ses joueurs, assure-t-il, ne suivent pas les instructions et ne mettent pas en pratique ce qui est travaillé à l'entraînement.

Le score peut paraître très sévère pour Malines, qui en a remontré à Anderlecht au retour des vestiaires. "Psychologiquement, nous ne perdons pas ce match 4-1. Mais nous sommes tout bonnement incapables de défendre. On le voit depuis le début de la saison", assénait Besnik Hasi après la rencontre. "Sur la première grosse occasion d'Anderlecht, nous ne sommes pas bien placés en défense. Nous sommes là avec quatre défenseurs, le ballon arrive à un demi-mètre du sol, et personne ne regarde le ballon. Le deuxième but est tout simplement ridicule. Vraiment ridicule'", continue le coach du Kavé, écoeuré. Ca doit changer, ou nous encaisserons les mêmes buts à chaque fois... "Sur le troisième but, nous savons que nous devons couvrir, mais nous sommes partout en retard. Et sur le quatrième, nous sommes tout simplement endormis. Cela ne peut vraiment pas passer", regrettait Hasi, décidément remonté, malgré quelques points positifs qu'il a également soulignés. "Bill Antonio et Keanu ont été très bons, il faut le dire. Mais quelques joueurs étaient tout simplement hors du coup aujourd'hui. Malgré les quatre buts encaissés, nous n'avons pas été dominés, mais notre manière de défendre, ce n'est pas possible", continuait-il. "Vous pouvez vous entraîner sur les coups de coin autant que vous voulez, mais si vous ne marquez pas votre homme, ne partez pas à temps, et ne sautez pas, alors vous n'avez aucune chance. Cela doit changer. Plus de mentalité, plus de concentration, car sinon nous encaisserons les mêmes buts à chaque fois". Le message était clair...