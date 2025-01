Jérémy Doku au Barca ? La rumeur fantaisiste qui agite la Catalogne

Jérémy Doku vit une saison délicate à Manchester City. Que lui réserve la deuxième partie de saison ?

Jérémy Doku ne vit pas les mois les plus faciles de sa carrière à Manchester City. L'insouciance et la progression qui caractérisaient sa première saison semblent connaître un creux.

Pep Guardiola a publiquement déclaré qu'il n'était pas satisfait de son rendement, joignant les actes à la parole en lui préférant Savinho. Et quand Doku saisit sa chance, à commencer par son bon match contre Ipswich (un but et un assist), c'est son corps qui s'en mêle.

Le Diable Rouge était ainsi forfait pour le choc contre Chelsea. En conférence de presse, Guardiola a confirmé que son joueur s'était bel et bien blessé et que la date de son retour était encore inconnue, actant par contre son absence pour le match crucial contre le Club de Bruges en Ligue des Champions.

La rumeur FC Barcelone

Son salut passera-t-il par un prêt ? C'est ce que croit savoir la presse...catalane. Le journaliste David Bernabeu Reverter affirme en effet que Doku s'est lui-même proposé au FC Barcelone pour un prêt jusqu'en juin.

Une rumeur qui fait du bruit en Espagne mais qui n'est que très peu probable. Notamment parce que les Blaugranas n'ont plus de place pour enregistrer de nouvelles recrues dans leur effectif. Sans compter que Manchester City compte encore beaucoup sur Doku : Guardiola aura vraisemblablement encore besoin de son Diable Rouge vu le calendrier surchargé à venir. Les Mancuniens étaient conscients qu'ils n'avaient pas acheté un produit fini : ils croient fort en lui, ce n'est pas pour rien qu'ils ont été jusqu'à dépenser 60 millions pour l'ancien Anderlechtois, qui a déjà bien étoffé son registre en un an et demi.