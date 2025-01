David Hubert fait du Hein Vanhaezebrouck... mais n'a pas trouvé son Sven Kums

Avec sa formation à trois défenseurs centraux, David Hubert ne fait pas que des heureux. Leander Dendoncker est un peu victime de ce positionnement, mais ce qui manque surtout, c'est du contrôle au milieu.

On pensait, dimanche, que le RSC Anderlecht avait retrouvé un schéma à deux défenseurs axiaux - Adryelson et Simic - et que l'entrejeu serait composé de Dendoncker, Verschaeren et Rits. Mais on a vite été détrompés : Leander Dendoncker évoluait en réalité encore en troisième défenseur central, dans l'axe.

Un 3-4-3 qui est devenu habituel ces dernières semaines dans le chef de David Hubert. Une façon de gérer l'absence prolongée de Jan Vertonghen et de laisser du temps à Adryelson de s'intégrer sans donner trop de responsabilités à Jan-Carlo Simic, peut-être.

Du Vanhaezebrouck sans Depoitre et sans Kums

Un problème a déjà été constaté : dans ce rôle axial, Leander Dendoncker est beaucoup trop lent. Contre le Viktoria Plzen, il a vécu un calvaire ; contre Malines, le score final fera oublier que Benito Raman l'a roulé dans la farine avant d'aller galvauder une occasion trois étoiles.

Mais ce n'est pas le seul souci de ce 3-4-3. David Hubert fait un peu "du Vanhaezebrouck" avec ce système qui avait en bonne partie permis à La Gantoise d'être championne de Belgique en 2014-2015, il y a dix ans pile. Malheureusement pour lui, il lui en manque quelques éléments clefs.

(suite après la photo)

Derrière, Gand n'avait pas de rocs ou de joueurs ayant particulièrement marqué l'histoire du championnat : Gershon, Rafinha et Lasse Nielsen étaient complémentaires mais pas individuellement brillants. Ils étaient simplement adaptés à ce système - et pas aussi lent que le trio anderlechtois.

Devant, ce système nécessite que le n°9 travaille dur et soit capable de soulager le bloc : Luis Vazquez est un bosseur, mais un bosseur incapable de garder un ballon pour libérer tout le monde. Goto s'est déjà montré meilleur dans cet exercice (son ouverture vers Sardella est un modèle du genre). Dolberg ? Surdoué techniquement... mais certainement pas bosseur.

Enfin, dans l'entrejeu, une défense à 3 nécessite du contrôle, un métronome, un joueur qui permet d'empêcher que le ballon revienne trop facilement dans le dos de la défense. Un Sven Kums - ou, en 2025, un Hans Vanaken, par exemple. Mats Rits n'en est pas capable. Fut un temps où Brian Riemer avait surnommé Yari Verschaeren "son Luka Modric" ; et si Hubert le surnommait "son Sven Kums" ?