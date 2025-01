Officiel ! Un départ plein d'émotion au RFC Liège : "Il est difficile de résumer tout ce que j'ai vécu et appris ici"

Le transfert de Midou Mouhli est officiel. Il quitte le RFC Liège pour l'Espérance Tunis.

Hier, l'Espérance Tunis a officialisé l'arrivée de Midou Mouhli. Après plusieurs jours de négociations constructives, le milieu offensif a signé un contrat jusqu'en juin 2027 en Tunisie. Sur ses réseaux sociaux, il a longuement remercié les Sang et Marine pour tout le chemin parcouru depuis son arrivée de Seraing en 2021.

"Après une période incroyable au sein de ce club, il est temps pour moi de tourner une nouvelle page de ma carrière. Ce n'est pas sans émotion que je vous écris ces quelques mots, car il est difficile de résumer en quelques lignes tout ce que j'ai vécu et appris ici" a-t-il commencé.

Un petit mot pour chacun

Mouhli a eu une pensée pour le staff, ses anciens coéquipiers, mais aussi les supporters : "Vous avez toujours été présents, que ce soit lors des matchs à domicile ou à l'extérieur. Votre soutien inébranlable, vos chants et vos encouragements ont été une véritable source de force pour moi et pour toute l'équipe. Vous incarnez l'âme de ce club et votre fidélité est un modèle de dévouement. Je suis fier d'avoir porté les couleurs du RFC Liège, un club avec une histoire riche et un avenir prometteur. Le lien qui unit le club à la ville est unique et puissant. Il n'y a pas de meilleure manière de se sentir chez soi que de jouer pour un club aussi authentique".

"Enfin, merci à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre, que ce soit les bénévoles, les supporters qui organisent des événements ou encore ceux qui entretiennent les infrastructures. Vous faites partie intégrante de cette aventure et sans vous, tout cela ne serait pas possible" conclut-il.

Dans un autre post, le Belgo-Tunisien s'est présenté à ses nouveaux supporters : "Ce n’est pas seulement un transfert, c’est une aventure humaine, un projet qui me passionne. L’Espérance est un géant du football africain, et faire partie de cette grande famille est une fierté". A Tunis, Mouhli disputera la Ligue des Champions africaine, l'Espérance ayant fini première de son groupe.