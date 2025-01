Un ancien de Pro League bientôt à l'assist pour Romelu Lukaku ?

Romelu Lukaku et le Napoli ont perdu leur maestro cet hiver : Khvicha Kvaratskhelia a quitté Naples pour le PSG. Et pour le remplacer, les Partenopei envisagent l'arrivée... d'un ancien de Pro League !

Noa Lang sera-t-il bientôt à l'assist pour Romelu Lukaku ? L'association pourrait faire des étincelles, et le Napoli semble bel et bien en rêver. Selon le média néerlandais De Telegraaf, les Partenopei prépareraient une offre pour l'ancien ailier du Club de Bruges.

Naples serait prêt à offrir 25 millions d'euros pour Lang, dont la valeur marchande est estimée à 20 millions d'euros par Transfermarkt. Cette saison, le Néerlandais en est à 6 buts et 8 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, et a retrouvé un très bon niveau après que son année 2024 ait été perturbée par les blessures.

Le PSV Eindhoven aurait donc refusé cette offre, qui semble il est vrai un peu basse pour un international néerlandais confirmé (12 caps, 2 buts) encore sous contrat jusqu'en 2028 en Eredivisie. L'été dernier, Lang n'a dû qu'à une blessure de ne pas disputer l'Euro 2024 avec les Oranje.

Le Napoli, qui plus est, a récemment touché le jackpot en transférant Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain pour un montant estimé aux alentours des 70 millions d'euros. Du côté du PSV, on espère donc faire en sorte que les Partenopei soient un peu plus généreux...