Et dire que ce n'est que dans un mois : la température monte déjà pour le Clasico

Le Standard se montre toujours aussi solide à domicile. Frustera-t-il également Anderlecht ?

Le 2 mars, le Standard recevra Anderlecht dans le deuxième Clasico de la saison. Lors du premier, les Mauves l'avaient emporté 3-0 au Lotto Park, menant déjà de deux buts à la demi-heure.

Les Liégeois ont soif de revanche, d'autant qu'il s'agira de l'avant-dernier match à domicile de la phase classique, une rencontre qui pourrait peser lourd dans la course aux Playoffs 1.

Un match toujours particulier

Plus d'un mois avant la tenue du match, le Standard a annoncé que Sclessin serait sold out pour l'occasion : tous les billets ont été écoulés. Malgré les difficultés des deux clubs ces dernières années, la rivalité reste bien ancrée.

La dernière fois qu'Anderlecht s'est rendu en bord de Meuse avait fait rugir Sclessin : alors dirigé par Carl Hoefkens, le Standard était mené 0-2 mais a retourné la situation en deuxième mi-temps, sur un ultime coup de canon de Nathan Ngoy.

Les Rouches parviendront-ils à refaire le coup ? Cette saison, ils présentent le quatrième meilleur bilan à domicile, juste devant...Anderlecht. En douze matchs à Sclessin, l'équipe n'a encaissé que six buts, décrochant sept victoires et trois partages (seuls Westerlo et La Gantoise en sont ressortis victorieux).