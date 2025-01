La retraite internationale ? Un départ de Manchester City ? Kevin De Bruyne a tranché...en liant les deux décisions

La situation autour de Kevin De Bruyne est toujours aussi indécise. Mais ses envies semblent désormais un peu plus claires.

En déclarant ouvertement qu'il ne fermait pas la porte à des destinations exotiques et qu'il avait déjà pensé à prendre sa retraite internationale, Kevin De Bruyne a laissé la porte ouverte à toutes les spéculations à son avenir, tant en club qu'en équipe nationale.

Il ne s'en soucie guère : KDB était ouvert à la discussion avec Manchester City mais sa blessure aux ischio-jambiers est arrivée au mauvais moment : "Je n’étais pas vraiment dans le bon état d’esprit pour en parler. Je veux vraiment être bon et revenir à mon niveau, redevenir moi-même, et puis il n’y a pas d’urgence non plus".

Une décennie à City fêtée par une prolongation ?

Mais selon le journal anglais The Times, De Bruyne a désormais fait son choix. Il souhaite prolonger son contrat avec Manchester City, mais il est encore en attente de la confirmation du club.

Aucune discussion n'est encore prévue dans l'immédiat, le Limbourgeois prend cela avec toujours autant de calme, il a toute confiance en sa direction et veut continuer avec les Skyblues.

Deux raisons sont évoquées. La première concerne le bien-être de sa famille. En outre, il souhaite participer à la Coupe du Monde 2026. Kevin De Bruyne ferme la porte à une retraite internationale. Il verrait un transfert au Moyen-Orient ou en MLS comme un obstacle à l'accomplissement de cet objectif comme il l'entend. Un état d'esprit rassurant qui ferait de notre divin rouquin une des clés de voûte des Diables à la sauce Rudi Garcia.