Deux anciens espoirs carolos s'apprêtent à vivre leur première titularisation au Mambourg...dans le camp adverse

Charleroi recevra Dender ce weekend. Un match spécial pour Nathan Rôdes et Fabio Ferraro.

Malgré leurs cinq ans d'écarts, Nathan Rôdes et Fabio Ferraro ont partagé un même rêve : celui de s'imposer au Sporting Charleroi. Le premier cité a rejoint les Zèbres en provenance de Grimbergen alors qu'il avait 20 ans. Le second est arrivé dans le Pays Noir à 17 ans depuis l'Excel Mouscron.

Samedi après-midi, il s'apprêtent à vivre, à respectivement 27 et 22 ans, leur première titularisation au Mambourg. Cela fait pourtant bien longtemps qu'ils ne fréquentent plus les vestiaires carolos. Retour sur deux parcours qui prouvent que pour se forger une place en première division, le chemin en ligne droite n'est pas toujours celui qui vous offre le plus de chance de toucher au but.

La patience finalement récompensée

Milieu défensif aussi sobre que généreux, Nathan Rôdes n'a disputé que quatre minutes chez les Zèbres...à l'occasion du tout dernier match de la saison de son départ. Quelques semaines après avoir effectué ses grands débuts professionnels en remplaçant Younes Delfi pour le dernier match des Playoffs 2 contre Eupen, le Bruxellois a été prêté à l'Union Titus Petange, dans le championnat luxembourgeois.

Intégré à plusieurs reprises au groupe professionnel par Felice Mazzu, il a ensuite été définitivement cédé au RFC Liège. Il s'y est imposé à l'occasion de sa deuxième saison, s'ouvrant les portes d'un transfert à Dender, où il en est à sa troisième saison. Comme quoi, il n'est pas impossible de s'imposer en D1A sans avoir été titulaire avant ses 24 ans. Mais les places sont de plus en plus chères.

Fabio Ferraro l'a lui aussi constaté : ses trois montées au jeu lors de la saison 2021/2022 n'ont pas convaincu Charleroi de le garder. Il a alors été cédé gratuitement au RWDM, où il n'a qu'à peine plus joué en D1B, lors de la saison du retour des Molenbeekois en première division.

Un projet a priori moins ambitieux mais qui a aussi débouché sur une promotion. Moins souvent titularisé que Rôdes (sept apparitions dans le onze de base la saison dernière), Ferraro s'est véritablement affirmé sous les ordres de Vincent Euvrard.

L'arrière gauche n'a débuté qu'un seul match sur le banc cette saison, regagnant vite les grâces de son entraîneur, avec notamment trois assists à la clé. De son côté, Nathan Rôdes a pratiquement tout joué cette saison, sortant même de l'ombre en marquant trois buts, en plus d'être l'un des plus grands marathoniens de l'élite.

Une constance impressionnante pour deux garçons qui vivent leur première vraie saison en D1A. Ils incarnent cette équipe de Dender qui tend à montrer qu'un noyau de joueurs revanchards et même morts de faim peut tenir la route en première division. Encore faut-il évidemment y ajouter un minimum qualité footballistique. Cela tombe bien, la première titularisation de leur carrière au Mambourg est là pour leur permettre de les montrer.