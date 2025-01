"Je peux être l'attaquant numéro 1 jusqu'à la fin de la saison" : Nikola Stulic ambitieux avec Charleroi

Nikola Stulic est heureux à Charleroi ! Le Serbe, plein d'ambitions, se confie.

Devenu un titulaire indiscutable à Charleroi, Nikola Stulic évoque sa situation au sein du club. Et tout semble aller pour le mieux pour le Serbe de 23 ans.

"Je suis vraiment heureux, les joueurs qui jouent le sont toujours, c’est normal. Je me sens bien physiquement, c’est important pour donner le meilleur. J’espère que ça va continuer de la sorte jusqu’à la fin de la saison", déclare-t-il au micro du Soir.

L'avant-centre explique comment il arrivait à rester concerné et concentré en début de saison lorsqu'il évoluait avec les U23 : "Dans ces cas-là, il faut trouver une motivation quelque part pour ne pas avoir de frustration d’être dans cette situation. Ces matches m’ont aidé à rester en forme et dans le rythme, mais il faut s’adapter à la qualité, la vitesse, les aspects physiques et le tempo chez les A, parce que tout n’y est qu’une question de détails qui font de grosses différences, car la moindre erreur se paye cher. Le fait de jouer en U23 m’a permis d’être prêt physiquement pour le moment où j’allais recevoir ma chance, ici ou ailleurs, comme je l’ai déjà dit."

Une belle progression pour Stulic : "C’est une question de focus aussi. Il faut bouger pour obtenir le ballon plutôt que d’attendre la passe pour commencer le mouvement. Je regarde parfois mes matches à la maison pour progresser là-dessus et ça va déjà mieux. C’est aussi une question d’enchaîner les matches. Cela vient en jouant, parce que tu peux y penser, mais si tu ne ressens pas les choses sur le terrain, c’est différent. Cela ne viendra jamais de la même manière sans enchaîner."

Je peux être l’attaquant numéro 1 jusqu'à la fin de la saison

"En octobre, c’était impossible d’envisager ma situation actuelle. Je suis content pour ça, mais je ne veux pas me reposer là-dessus. Tout va très vite et je ne suis pas un joueur qui va se détendre avec ça," souligne l'attaquant.

Parviendra-t-il à garder sa place de titulaire jusqu'à la fin de la saison ? Il pense que oui : "Je peux être l’attaquant numéro 1 jusqu'à la fin de la saison, oui, mais je dois encore augmenter mon niveau et gagner en consistance. C’est le plus important en foot, sans quoi tout le monde peut perdre sa place. Si je ne garde pas le bon niveau, je serai mis de côté. Je dois marquer et progresser."