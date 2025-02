Nicolas Raskin a passé un cap chez les Rangers : "Il comprend de mieux en mieux ce qu'il doit faire"

Nicolas Raskin a enfin trouvé son rythme de croisière chez les Rangers. L'Union en a fait les frais.

Nicolas Raskin n'a pas attendu de marquer son premier but de la saison face à l'Union pour monter en puissance. Le Liégeois a déjà sorti quelques matchs de haute facture en Europa League, comme contre Tottenham, et enchaîne en championnat, de plus en plus souvent avec le brassard de capitaine autour du bras.

Une libération après des mois compliqués : la saison passée a ainsi été l'une des plus pénibles de sa jeune carrière. Dans un premier temps, c'est une blessure tenace qui l'a privé de douze des vingt matchs de la première partie de saison. Raskin a mis du temps à retrouver son rendement : Philippe Clement ne l'a fait débuter que cinq des dix-sept matchs de Premiership que comptait la deuxième partie d'exercice. Cette saison encore, une blessure l'a fait attendre jusqu'à la fin du mois de septembre pour honorer sa première titularisation.

Raskin et Dessers, des retrouvailles amères pour l'Union

"Nico a bien grandi ces derniers mois. C'est un vrai six. Il comprend de mieux en mieux ce qu'il doit faire avec et sans ballon. Son développement est vraiment intéressant" le félicite Philippe Clement au micro de la RTBF.

Comme Raskin, un autre ancien de Pro League a fait mal à l'Union : à l'assist sur le deuxième but, Cyriel Dessers a donné du fil à retordre à l'arrière-garde saint-gilloise. Celui qui est désormais international nigérian en est à 40 buts pour les Rangers.

"Lui aussi a bien grandi ces derniers mois. Il est bien meilleur physiquement, plus fort dans les duels, et a plus de confiance. Il avait un rôle très important devant, parce que l'Union joue pratiquement en un contre un, si tu gagnes des duels dans cette zone, ça peut déboucher sur des situations très intéressantes" conclut Clement.