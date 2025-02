Marcus Rashford a trouvé son nouveau club. Selon l'expert des transferts, Fabrizio Romano, l'Anglais va rejoindre Aston Villa. Un accord pour un prêt avec 70 % du salaire payé par les hommes d'Unai Emery aurait été trouvé.

C'est la première fois que l'enfant de la maison va quitter son club de cœur. Formé dans sa ville natale, le joueur de 27 ans ne l'a jamais quitté. En manque de temps de jeu et n'ayant pas la confiance du nouveau coach, l'ailier gauche n'a pas eu le choix de quitter son équipe.

La location est assortie d'une option d'achat. Cette dernière serait évaluée à 40 millions de livres, soit un peu plus de 47 millions d'euros. Un accord potentiel de trois ans et demi est également mis sur la table.

Rashford s'apprête à rejoindre une équipe mieux placée au classement que les Mancuniens. En effet, les Villains pointent à la 8e place du championnat, à 4 petits points du 5e. Manchester United est lui actuellement 12e avec un match de moins. Avec les Red Devils, l'Anglais a disputé 440 matchs pour 143 buts et 63 passes décisives. C'est donc une grande page de l'histoire de sa carrière qui est sur le point de se tourner.

