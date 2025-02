🎥 Johan Bakayoko est en feu, encore un magnifique but dans le choc contre Feyenoord

Johan Bakayoko semble être sur un petit nuage ces derniers temps avec le PSV. L'ailier belge a ouvert le score d'une belle frappe face au Feyenoord en quart de finale de Coupe des Pays-Bas.

Impressionnant la saison passée, Johan Bakayoko avait suscité l'intérêt du football européen. Plusieurs clubs avaient même tenté d'acheter le jeune Belge. Voulant continuer sa progression au PSV, l'ailier avait décidé de rester une saison de plus.

Mais cette saison, il a vécu quelques moments plus creux. L'international belge a connu une baisse de régime, avec moins de buts et de passes décisives. Il a même traversé une période de 6 matchs sans but entre le 1er septembre et le 19 octobre.

Dans sa mentalité, abandonner lors d'une période creuse n'existe pas. Il continue de s'entraîner dur, et cela porte ses fruits.

Ce soir, Bakayoko a ouvert le score à la 8e minute de jeu face à Feyenoord, lançant le PSV vers une victoire 2-0 en quart de finale de la Coupe des Pays-Bas. Un joli but du pied gauche : l'action démarre sur son côté droit et termine dans les filets de l'équipe adverse.

Johan Bakayoko zet PSV met een geplaatst schot al vroeg op voorsprong ūüĎŹ



Rien ne semble l'arrêter : 3 buts en 3 matchs, dont un contre Liverpool en Ligue des Champions, qui semble lui avoir redonné cette confiance qui lui manquait cette saison.