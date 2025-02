Cet ancien arbitre de D1A est catégorique : "C'est une erreur inimaginable, toutes les lignes sont à retracer !"

Malines a compté deux buts d'avance, mais n'a pas pu accrocher plus d'un point lors de sa réception de La Gantoise. Le but égalisateur des Buffalos suscite une énorme polémique.

Malines peut aussi s'en prendre à lui-même. Avec ces deux buts d'avance, les joueurs de Besnik Hasi ne pouvaient pas laisser filer leur avantage face à La Gantoise. Même si le but égalisateur des Buffalos a été inscrit sur une phase très discutable, analysée par la VAR pendant près de dix (!) minutes.

Après la rencontre, la colère de l'entraîneur de Malines était énorme. "Ils nous bais..., nous donnent une explication puis tout le monde rentre à la maison. Ensuite, ils me diront de rester calme et de faire preuve de respect, mais eux n'ont aucun respect pour nous ! Comment est-ce que je pourrais en avoir ?", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Besnik Hasi a, évidemment, raison !

Et sur la forme, nous pouvons le comprendre, car après huit minutes d'analyse, la ligne tracée par la VAR n'était même pas bonne. Et ça, l'ancien arbitre de D1A, Tim Pots, l'a également remarqué. "La question est de savoir si l'épaule de Gambor est plus proche de la ligne de but que le ballon au moment où Gandelman frappe le cuir", a-t-il déclaré dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"La 3D a été utilisée pour tracer la ligne de Gambor, la ligne pointillée rouge, et elle est correcte. Mais il fallait aussi le faire pour la ligne blanche représentant la balle, puisque celle-ci était dans les airs. Mais elle est simplement tracée dans les airs, c'est inimaginable."

"C'est impossible que la ligne du ballon se trouve là, Gandelman était trop loin de la surface. On dirait que c'est un hors-jeu, mais il faudrait retracer la ligne blanche pour en avoir la certitude. En fait, il faudrait même tout recommencer, car le moment où Gandelman frappe le ballon n'a pas non plus été bien saisi. La colère de Besnik Hasi est tout à fait compréhensible", a-t-il conclu.