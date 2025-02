"Jouer pour la Belgique me manque vraiment" : Thibaut Courtois prêt à faire son retour avec les Diables Rouges

Thibaut Courtois semble prêt à faire son retour avec la Belgique. Le gardien avoue que jouer pour l'équipe nationale lui manque.

Thibaut Courtois devrait probablement faire son retour avec les Diables Rouges lors de la prochaine trêve internationale en mars. Lui qui était en froid avec Domenico Tedesco semble désormais prêt à entamer une nouvelle aventure sous les ordres du nouveau sélectionneur, Rudi Garcia.

Avant d'aborder la Belgique, le portier belge explique que Real Madrid est un club où le respect est omniprésent : "Madrid est un club où tout le monde est respecté, du président jusqu'au personnel d'entretien. Comme je le dis à tout le monde, je salue tout le monde le matin, je parle avec tout le monde."

"Et puis, dans l'équipe, je joue avec des joueurs qui ont remporté le Ballon d'Or. J'ai évolué aux côtés des plus grandes stars et tu ressens à quel point elles te respectent, comment elles t'écoutent, comment le club te traite."

Jouer pour la Belgique me manque vraiment

Un ressenti bien différent de celui qu’il avait avec l’équipe nationale : "En Belgique, je ne ressentais pas la même chose à ce moment-là, y compris avec la presse belge. Tout cela mis bout à bout a fait qu'à un moment, j’ai explosé."

“Mais peut-être qu'après cette année et demie, après avoir été blessé et sur la touche, je peux dire que jouer pour la Belgique me manque vraiment, ainsi que participer aux grands tournois”, conclut-il dans le podcast Koora Break.