La presse anglaise fait déjà l'éloge funèbre de Kevin De Bruyne : "Ses meilleurs jours sont derrière lui..."

Manchester City a perdu ce dimanche 0-2 à domicile contre Liverpool. Kevin De Bruyne a commencé le match mais n'a pas pu apporter grand-chose, et les médias anglais ont été très sévères à son sujet.

Pep Guardiola avait été clair au sujet de Kevin De Bruyne après que le Belge n'ait pas joué une minute lors du barrage retour de Champions League contre le Real Madrid. "Bien sûr qu'il peut encore jouer des matchs de haut niveau", affirmait-il.

KDB était donc de retour dans le onze pour la réception de Liverpool... et n'a pas plaidé sa cause. De Bruyne n'a tenté qu'un tir, totalement raté, a réussi 79% de passes (un chiffre inférieur à sa moyenne habituelle) généralement peu dangereuses et n'a gagné que deux duels.

"Sa baisse de niveau est triste à voir", commentait Sam Lee, le suiveur de Mancher City pour The Telegraph. "Il est clair que ses meilleurs jours sont derrière lui. Cependant, il pourra encore nous offrir des moments de classe d'ici la fin de la saison", espère ensuite Lee.

Il est convaincu que De Bruyne dispute en ce moment ses derniers mois pour les Citizens. "Cela devrait être sa dernière saison, car son contrat se termine cet été et ses performances ne justifient pas une prolongation".

La BBC constate également les difficultés de KDB. "Un moment douloureux. Le Belge a reçu une ovation debout du public malgré le fait qu'il n'ait pas pu influencer le match. Les supporters de City ont peut-être réalisé qu'ils n'auraient plus beaucoup d'occasions de montrer leur appréciation pour un joueur qui les a si bien servis". Un véritable éloge funèbre...