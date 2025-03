"Ce n'est pas qu'un Clasico, c'est aussi un match pour montrer qu'on peut être là" : Mario Stroeykens envoie un message clair après la victoire d'Anderlecht

Après la victoire 0-2 face au Standard, Mario Stroeykens revient sur l'importance de ce match et l'état d'esprit des Mauves, déterminés à prouver leur valeur dans les moments clés.

Ce dimanche, le Standard de Liège a affronté Anderlecht dans un Clasico belge très attendu. Malgré l’espoir suscité par leur récente victoire contre le Club de Bruges, les Rouches n’ont pas réussi à résister à la pression des Bruxellois, qui se sont imposés 0-2 grâce à des buts de Thorgan Hazard et de Nilson Angulo.

Après le match, Mario Stroeykens, l’un des jeunes talents d’Anderlecht, a partagé ses impressions sur DAZN. Il a souligné l’importance de cette victoire : "C’était un match très important pour nous. On savait, avec le match de la semaine passée (la victoire du Standard contre Bruges), que c’était à nous de montrer qu’on peut être là dans ces matchs importants. Aujourd’hui, ce n’est pas qu’un Classico, c’est aussi un match pour montrer qu’on peut être là. On a fait notre boulot, on est très contents, c’est un soulagement."

Stroeykens a également analysé la performance de son équipe, en particulier en deuxième mi-temps : "On était un peu plus calmes avec le ballon, ça allait plus vite avec la circulation du ballon. Toto (Thorgan) met un but incroyable qui soulage toute l’équipe. On était quand même assez bons dans le match, bien dans les duels. Ça allait être un match avec beaucoup d’impact, beaucoup de duels."

Une prestation collective à saluer

Le jeune milieu de terrain a insisté sur la solidité collective de son équipe : "On peut être fiers de notre prestation. En deuxième mi-temps, on a été efficaces, et c’est important." Stroeykens a également évoqué sa contribution personnelle au match : "En première mi-temps, je me sentais bien, c’était prévu que je joue 60 minutes."

Une victoire très importante qui permet à Anderlecht de confirmer sa place en Playoff 1. Malheureusement pour le Standard, les Playoffs 1 s'éloignent de plus en plus.