Nordin Jbari et Philippe Albert mettent en garde les Limbourgeois : "Genk est favori, mais..."

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La course au titre sera très disputée cette année. Le KRC Genk, le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise semblent avoir le plus de chances.

Encore deux journées de championnat et la compétition régulière sera terminée. Nous savons désormais que le Racing Genk s'est avéré être la meilleure équipe après 30 matchs, mais beaucoup de choses peuvent encore se passer lors des play-offs. À Genk, ils le savent très bien. Pour l'instant, les Limbourgeois semblent être les plus susceptibles de réussir aux côtés du Club Bruges et de l'Union. Mais ces deux clubs ont également connu l'année dernière une impressionnante remontée lors des play-offs. Les Bruxellois avaient complètement échoué, tandis que les Blauw en Zwart avaient réalisé un incroyable retour pour remporter le titre. Maintenant, c'est à l'Union de faire une telle remontée. "Genk est favori, mais l'Union est à l'affût." a déclaré Nordin Jbari à la RTBF. "Sans faire beaucoup de bruit, les Unionistes construisent une équipe très solide. Ils ont également un banc de qualité, ce qui est important s'ils veulent vraiment se battre." Philippe Albert a reconnu les performances de l'Union, mais a préféré rester prudent. "L'Union se montre forte, mais ne prenons pas ce match comme référence car Dender est assez faible".