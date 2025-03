Anderlecht va devoir trancher : certains joueurs peuvent partir, d'autres devront faire un choix très important

Anderlecht a un certain nombre de joueurs dont le contrat se termine en 2026 ou 2027. Cela pose également un dilemme à Olivier Renard : certains devraient prolonger pour être vendus plus cher, d'autres semblent destinés à un départ rapide...

Au RSCA, on sait déjà que certains joueurs ne resteront pas au terme de cette saison. C'est le cas des joueurs prêtés : Leander Dendoncker, Samuel Edozie et Adryelson. Il n'y a pas de clause d'achat pour Edozie, tandis que celles de Dendoncker (7 millions) et Adryelson (6 millions) sont trop élevées.

Du côté des joueurs pouvant potentiellement rapporter gros, trois noms reviennent souvent : Yari Verschaeren, Mario Stroeykens et Kasper Dolberg. Tous trois ont une forte valeur marchande (5 millions pour Verschaeren, 14 pour Stroeykens, 13 pour Dolberg), et les contrats des deux "kets" de Neerpede expirent en 2026.

Stroeykens et Verschaeren sur le départ ?

Concernant Mario Stroeykens, une prolongation est toujours sur la table, dans un but clair : toucher plus pour une vente, car le RSC Anderlecht espère bien vendre son jeune talent pour environ 20 millions d'euros. En l'état actuel des choses, ce serait une énorme réussite de la part d'Olivier Renard, qui conditionnerait la suite d'un mercato qu'on attend très actif.

Pour Verschaeren, l'affaire est bien différente : le n°10 a déjà valu bien plus par le passé, a prolongé à plusieurs reprises, mais ne parvient pas à exploser. Il est également l'un des joueurs les mieux payés du club, alors qu'il joue assez peu et voit sa valeur marchande baisser régulièrement. Le vendre cet été serait une façon de gérer la masse salariale, mais ce ne sera pas pour une belle somme.

Kasper Dolberg, de son côté, est sous contrat jusqu'en 2027, mais il paraît impensable de le garder au-delà de cette saison. Le Danois se sent bien à Anderlecht, ce qui laissera de la latitude à Olivier Renard pour négocier tranquillement, mais de grosses offres devraient arriver.

Quid de Leoni et Rits ?

Le cas de Théo Leoni, dont le contrat se termine en 2026, est à part. Le chouchou du public peut signer dès à présent un contrat longue durée jusqu'en 2030, mais ne recevrait aucune garantie de temps de jeu, lui qui est perçu comme une solution de dépannage. Il aimerait rester, et aurait d'ailleurs déjà voulu régler ça en 2024, mais ne souhaite pas non plus signer un deal désavantageux.

Enfin, Olivier Renard doit également évaluer Mats Rits. Son contrat se termine en 2026, mais il semble improbable qu'il soit prolongé. Rits fait lui aussi parie des gros salaires d'Anderlecht, mais à 32 ans et avec Cedric Hatenboer comme remplaçant désigné, quel sera son rôle à l'avenir ? Une vente, là non plus, ne rapporterait quasi-rien... mais permettrait de réguler la masse salariale. Que de dilemmes...