Un ancien flop du Club de Bruges cartonne en Eredivisie : "C'est tout simplement un joueur exceptionnel" selon Boskamp

Jordy Clasie, ancien milieu de terrain du Club Bruges est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Eredivisie.

Jan Boskamp ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit de Jordy Clasie. Pour l’ancien footballeur, le milieu de terrain de l’AZ Alkmaar est tout simplement le meilleur joueur de l’Eredivisie.

Cette déclaration a été faite lors du podcast Boskamp & Kleine Gijp. Interrogé sur le meilleur joueur du championnat néerlandais, Boskamp n’a pas hésité. "Je pense que c'est Jordy."

Boskamp reste convaincu de son choix. "Il joue de manière fantastique." insiste-t-il. "Il est extrêmement bénéfique pour l’équipe et performe à un niveau exceptionnel. C’est le leader sur le terrain, et cela se voit à chaque match. On ne retrouve pas ça à Feyenoord ou à l’Ajax."

"Alkmaar compte beaucoup de jeunes joueurs, et Clasie les fait progresser. Ce n’est pas le cas avec Henderson par exemple. Pour moi, c’est tout simplement un joueur exceptionnel." ajoute t-il.

Pour rappel, il a porté les couleurs du Club de Bruges. Son passage en Belgique en 2017 n’a pas marqué les esprits, si ce n’est par quelques rares performances.