Grand absent de la liste des U21 de Gill Swerts... mais bientôt Diable Rouge ? "Avoir De Bruyne et De Ketelaere derrière moi serait excitant"

Absent surprise de la sélection des Diablotins, Lucas Stassin ne perd pas espoir. Le buteur de Saint-Etienne compte travailler encore plus dur et vise, sur le moyen terme, une première sélection avec les Diables. Son modèle ? Romelu Lukaku, évidemment.

Il est l'un des grands absents de la liste des U21. Malgré des statistiques de six buts et cinq passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Lucas Stassin ne fait pas partie de la sélection de Gill Swerts pour les deux rencontres amicales que s'apprêtent à disputer les Diablotins.

Le buteur de Saint-Etienne, sélectionné à neuf reprises en équipe nationale espoir, aurait bien entendu aimé être appelé, mais il n'en fait pas une fixation. Son objectif, sur le moyen terme, c'est les Diables Rouges.

"Jouer pour la Belgique, ce serait évidemment un rêve. Bien sûr, la concurrence est rude, avec Lukaku et Openda qui sont incontournables et Batshuayi et Benteke qui peuvent encore revenir. Jouer avec De Bruyne ou De Ketelaere derrière moi serait excitant, mais si ce n'est pas pour cette fois, je dois travailler encore plus dur pour le futur", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à nos confrères du Soir.

Romelu Lukaku, un modèle naturel pour Lucas Stassin

La concurrence est rude, mais Stassin fera probablement partie des jeunes joueurs qui recevront une chance dans les mois à venir. Le joueur de 20 ans a déjà son modèle chez les Diables, auquel il n'hésitera pas à demander conseil s'il est repris.

"Si j'ai un jour la chance d'être repris, je demanderais beaucoup de conseils à Romelu Lukaku. On s'est déjà croisés plusieurs fois à Tubize, il est inspirant. En tant qu'anciens Mauves, nous avons forcément des affinités, d'autant qu'il est un modèle pour tout jeune attaquant", a-t-il conclu.