Des anciens du staff des Diables Rouges unanimes sur l'identité du futur capitaine : "Il n'y en a qu'un que tout le groupe devrait écouter"

Le football belge attend de pied ferme les premiers matchs des Diables Rouges à la sauce Rudi Garcia. Le porteur du brassard de capitaine sera également surveillé de près.

L'affaire Thibaut Courtois l'a encore montré, un simple bout de tissu autour du bras peut parfois être plus important qu'on ne le croit dans la symbolique de la considération portée par un entraîneur et tout un groupe à son capitaine. La décision de Rudi Garcia à ce sujet ne sera donc pas si anodine.

Le retour de Courtois en équipe nationale donne en tout cas à notre sélectionneur un leader supplémentaire à prendre en considération : "J'en parlerai d'abord avec des joueurs expérimentés comme Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois" a ainsi déclaré Garcia.

Des egos à concilier

Georges Leekens et Vital Borkelmans ont bien connu les trois hommes, respectivement comme ancien sélectionneur et comme adjoint de Marc Wilmots. La Gazet van Antwerpen les a sondés sur le sujet du capitanat.

Ils sont sur la même longueur d'onde : "Ce n'est pas un sujet de discussion pour moi. Kevin a été un joueur clé de l'équipe nationale et, en ce qui me concerne, il l'est toujours", estime Leekens. Borkelmans confirme : "Il n'y a qu'un seul homme que tout le monde dans l'équipe nationale devrait écouter, et selon moi, cela doit être Kevin De Bruyne".

Comme Courtois et Lukaku, KDB est du genre obstiné et cultive lui aussi une haine de la défaite particulièrement marquée. En tant que capitaine, il avait ainsi remis en question pour avoir publiquement critiqué certains coéquipiers après la défaite en France il y a quelques mois. Rudi Garcia arrivera-t-il à faire regarder tout le monde dans le même sens ?