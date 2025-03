Malgré le marasme, un chiffre important : Jorthy Mokio s'invite à la table de noms très prestigieux

En devenant Diable Rouge ce jeudi, Jorthy Mokio a rejoint un cercle très fermé. Il devance notamment Vincent Kompany.

Jorthy Mokio (17 ans) est monté au jeu en toute fin de rencontre ce jeudi, pour deux petites minutes de jeu seulement. Une entrée passée un peu inaperçue au vu du scénario catastrophique du match, la Belgique étant menée 3-1.

Mais une entrée qui place pourtant déjà Mokio dans la grande histoire du football belge. Le défenseur (ou milieu de terrain) de l'Ajax Amsterdam est en effet devenu, à 17 ans et 19 jours, le 3e plus jeune Diable Rouge de l'histoire.

Il devance notamment Zakaria Bakkali (17 ans et 263 jours) et Vincent Kompany (17 ans et 272 jours), qui complètent un top 5 dominé par Anthony Vanden Borre (16 ans et 187 jours) et Romelu Lukaku (16 ans et 294 jours).

On ne peut que souhaiter à Mokio de connaître une carrière aussi couronnée de succès que les Kompany et Lukaku, et pas de se contenter de deux caps comme Zakaria Bakkali...