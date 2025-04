🎥 Encore décisif dans une saison fantastique, Matz Sels est en lice pour remporter un prix historique en Premier League

Auteur d'une saison énorme avec Nottingham Forest, Matz Sels est en pÎle position pour remporter le gant d'or, décerné au gardien qui a réalisé le plus de clean-sheets en une saison de Premier League. Une performance qui serait assez incroyable.

En Premier League, la belle surprise de la saison s'appelle Nottingham Forest. Ce mardi, Forest s'est imposé 1-0 face à Manchester United et a confirmé sa troisième place au classement.

Quatre points derrière Arsenal, mais surtout huit et neuf points devant Chelsea et Manchester City, Nottingham croit de plus en plus au top 4 synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Et puisque cette saison, le cinquième club anglais devrait aussi recevoir un ticket grâce au coefficient européen, Matz Sels devrait bien disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Matz Sels favori pour remporter le Golden Glove en Premier League

Le Diable Rouge réalise la saison de sa vie. Encore décisif aux tirs au but lors de la qualification de Forest pour la 1/2 finale de la FA Cup quelques jours plus tôt, l'ancien de La Gantoise et Anderlecht a réalisé sa... 13e clean-sheet de la saison en Premier League.

Sels, premier de ce classement, est donc en pôle position pour remporter le Golden Glove, créé en 2004-2005, et succéder à quelques noms historiques du championnat anglais, comme Petr Cech, Pepe Reina, Edwin Van der Sar, Joe Hart et... Thibaut Courtois en 2016-2017.

"Je ne suis absolument pas concentré là-dessus. Ce serait par contre vraiment douloureux de sortir du top 4 au classement. Mais si je peux gagner ce prix et que nous continuons à prester de la sorte, nous serons récompensés en fin de saison", a répondu Matz Sels au micro de PlaySports. Il compte deux clean-sheets d'avance sur David Raya, le portier d'Arsenal.