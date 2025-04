L'objectif principal est en passe d'être manqué : le président du RC Lens aurait tranché concernant l'avenir de Will Still

Malgré des résultats décevants, Will Still recevrait toujours la confiance du président Joseph Oughourlian, à Lens. Le Belge devrait toujours être en place la saison prochaine.

Après un passage réussi sur le banc du Stade de Reims, Will Still a rejoint le RC Lens l'été dernier pour combler le départ de Franck Haise. L'objectif était clair : se qualifier pour la Coupe d'Europe.

A la demi-saison, celui-ci était en bonne voie : Lens était aux portes de l'Europe, malgré des éliminations très prématurées en Coupe de France (dès le premier tour) et en Conference League (dès les barrages).

Toutefois, le mercato hivernal a tout changé pour le club artésien, qui a perdu Kevin Danso, Brice Samba, Abdukodir Khusanov ou encore Przemysław Frankowski sans vraiment réussir à se renforcer.

Will Still va recevoir une nouvelle chance au RC Lens

Désormais, le RC Lens pointe à la neuvième place, en Ligue 1, et peut pratiquement oublier l'Europe. Une situation qui a poussé le président Joseph Oughourlian à réévaluer la situation de Will Still.

Selon les informations du toujours bien informé Mohamed Toubache-TER, Oughourlian aurait cependant pris compte des contre-temps dont Will Still a été victime et aurait décidé de maintenir sa confiance en lui. L'entraîneur belge aura donc l'été pour reconstruire une équipe capable de se qualifier, au moins, pour la Conference League.