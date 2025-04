"C'est le meilleur à son poste" : les louanges d'une véritable légende du football anglais envers Kevin De Bruyne

Depuis que Kevin De Bruyne a annoncé mettre un terme à son aventure avec Manchester City, nombreux sont ceux qui ont reconnu l'énorme apport du milieu de terrain dans l'effectif des Sky Blues. La véritable légende de Manchester United, Gary Neville, s'est galement attardé sur le Diable Rouge au micro de Sky Sports.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas de main morte quand il s'agit d'encenser le joueur belge : "Les statistiques de Kevin De Bruyne font-elles de lui le meilleur à ce poste (en incluant des joueurs comme Gerrard/Lampard/Scholes) ? Oui, absolument !"

"Il a remporté un triplé, il a gagné six titres de Premier League. C’est vraiment au plus haut niveau," poursuit le consultant anglais. "Il a accompli tout ce qu’on pourrait demander en Premier League ! Il est vraiment au sommet !"

Avec Manchester City, De Bruyne a disputé 414 rencontres pour 106 buts inscrits et 176 passes décisives ! Même si le Diable Rouge était un peu en deçà cette saison, ses statistiques restent exceptionnelles.

