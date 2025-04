Encore le compromis à la belge : Lokeren-Temse trouve une solution pour disputer les barrages même sans licence

Ce jeudi soir, la commission des licences a refusé la licence pour la D1A à Lokeren-Temse. Une décision qui, en théorie, devrait interdire le club waeslandien de disputer les barrages pour la montée débutant le 24 avril prochain (et lors duquel ils devraient débuter face au RWDM).

Mais la Pro League nous apprend que Lokeren aurait trouvé une solution simple : faire appel. Cela signifie tout simplement que la décision est reportée et que le temps que cette décision finale soit prise, les barrages auront commencé, autorisant Lokeren-Temse à disputer ces derniers.

