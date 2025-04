Gros changement en vue pour la VAR en Pro League

Son nom n'est pas des plus connu, car il officie surtout dans l'ombre. Kevin Blom, en charge du département de la VAR au sein de l'arbitrage belge, quitte ses fonctions.

Het Laatste Nieuws nous apprend ce week-end que Kevin Blom, directeur du département vidéo de l'arbitrage belge, quitte ses fonctions avec effet immédiat. Il était en place depuis 2024.

Blom va désormais occuper les mêmes fonctions au sein du département vidéo de l'arbitrage anglais, précise le média néerlandophone. Une belle reconnaissance pour Blom et pour notre arbitrage.

Jusqu'à nouvel ordre, c'est Alexandre Boucaut, jusque là coordinateur de la VAR, qui occupera le poste de directeur du département.

Boucaut avait pris sa retraite en 2023, et avait ensuite été nommé au poste de coordinateur et coresponsable de la VAR aux côtés de Blom en septembre dernier. Le voilà désormais seul en charge, même si on imagine qu'il recevra du renfort assez rapidement.