Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

Kevin De Bruyne, Michel Preud'homme et Philippe Albert sont les trois premiers joueurs à être intronisés au Hall of Fame du Soulier d'Or, dont la cérémonie se tenait à Middelkerke dimanche soir.

Philippe Albert était ravi d’être honoré de la sorte : "Je suis très heureux et fier d’être ici. Pouvoir me tenir sur le podium aux côtés de Kevin et de Michel, c’est incroyable."

Kevin De Bruyne l’était évidemment aussi, même s’il trouve cette récompense surprenante puisqu’il n’a pas encore pris sa retraite : "C’est un peu étrange, parce que je suis encore en activité. Mais c’est spécial de faire partie des grandes figures du football belge et d’être une sorte d’exemple."

"Être reconnu après sa carrière, c’est toujours agréable", a souligné Michel Preud’homme au micro de Het Laatste Nieuws. "Mais cela signifie aussi qu’on fait déjà partie des anciens (rires). Je préférerais encore être sur le terrain, comme Kevin. C’est beau que le Soulier d’Or HLN pense aussi aux générations précédentes."

Éloges et respect entre figures du football belge

L’ancien gardien a été élogieux à propos de Philippe Albert : "Je me souviens encore de ses débuts à Charleroi. Philippe était un défenseur très dur, je ne sais pas combien de cartons rouges il a reçus (rires). Beaucoup de tacles tranchants, une force et une qualité incroyables. Avec le temps, il est devenu l’un des meilleurs défenseurs du football belge et européen."

Le consultant a répondu en vantant les qualités de Michel Preud’homme : "Il m’a toujours fasciné par ses connaissances, il savait bien gérer les jeunes et était un vrai travailleur. S’il devait rester une heure de plus, il le faisait. C’est pour cela qu’il est devenu l’un des meilleurs gardiens que la Belgique ait connus, et même, à un moment donné, le meilleur gardien du monde."



"Pour moi, ce sont des exemples", a souligné Kevin De Bruyne à propos des deux anciens Diables Rouges. "Ils ont énormément apporté à l’équipe nationale et ont prouvé aux joueurs qu’il était possible d’atteindre le sommet à l’étranger. Kompany, Fellaini, moi-même… Ils ont fait bien plus pour le football belge que moi, mais je suis fier de pouvoir déjà être assis à leurs côtés. J’espère qu’à l’avenir, je pourrai aussi aider le football belge."