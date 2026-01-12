"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

Hans Cornelis s'est notamment exprimé sur ses ressentis et sur son nouveau rôle de T1 après le stage du Sporting de Charleroi en Turquie. Le nouveau coach des Zèbres s'est livré dans une interview accordée à Sudinfo.

Il est satisfait du stage de son équipe : "Tout s’est très bien passé, déjà rien qu’au niveau de la météo. C’était parfait pour s’entraîner. L’ambiance est très bonne aussi et sur le plan du foot, on a vraiment bossé, même dans le match. On doit juste analyser les buts encaissés et les détails à améliorer."

Comment explique-t-il la bonne ambiance au sein du groupe ? "C’est difficile de l’expliquer, mais elle est très importante dans ma manière de travailler. On va jouer des mauvais matches, mais la cohésion amène de bons résultats. Le fait d’avoir créé un groupe, ça va nous rapporter plus."

"C’est ma manière de travailler. Bien sûr, sur un groupe de 25 joueurs, il y en a qui sont déçus, mais c’est important de prendre du temps pour eux, de les inclure dans l’histoire. Et j’ai un très bon staff qui sait ce que je veux", poursuit-il.

L'officialisation de son rôle de T1

Lors de ce stage, Hans Cornelis est devenu officiellement le nouveau T1 des Zèbres. De quoi booster sa confiance ? "Après le match à Anderlecht, j’ai parlé avec Mehdi Bayat et c’était déjà clair qu’on continuait, mais ça donne confiance que tout soit confirmé dans la presse. Tout le monde sait, même pour les joueurs, c’est bien. Je ne dis pas qu’ils doutaient, mais ça définit le rôle."



"Par contre, intérimaire ou confirmé, j’ai tourné le bouton pour être principal depuis le premier jour, sans quoi ça ne marche pas. J’avais directement parlé avec mon staff. C’était le plus important pour moi et ça m’a beaucoup aidé que chacun accepte la situation. Sans mes adjoints, je ne peux rien faire. Je reste le même, sans quoi ça ne marchera pas, mais j’ai des responsabilités. Et j’adore ça", conclut-il.