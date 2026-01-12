Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

Andreas Skov Olsen pourrait rejoindre prochainement les Rangers en provenance de Wolfsburg. En difficulté dans le club de Bundesliga, l'ancien Brugeois pourrait partir afin d'avoir plus de temps de jeu.

À en croire le journaliste Sky Sport Florian Plettenberg, des discussions ont été entamées entre Wolfsburg et les Rangers. Le Danois n’était d’ailleurs pas dans le groupe de son équipe, qui s’est inclinée 8-1 face au Bayern de Vincent Kompany dimanche soir.

Le joueur n’est pourtant pas blessé, cela est donc bel et bien lié à un éventuel départ. Il serait en tout cas, de son côté, prêt pour un nouveau défi.

Son contrat avec Wolfsburg court actuellement jusqu’au 30 juin 2029. Selon Transfermarkt, l’ailier droit est estimé à 10 millions d’euros. En janvier 2025, il avait quitté le Club de Bruges pour rejoindre la formation allemande pour un montant de 14 millions d’euros.

On ignore s’il s’agit d’un prêt ou d’un transfert définitif qui est actuellement en discussions. Une chose est cependant sûre : le joueur semble bel et bien se diriger vers un départ de Wolfsburg, où il est de plus en plus dans une voie de garage.

Décisif à deux reprises cette saison

Lire aussi… L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs›

Depuis le début de saison, il n’a pris part qu’à dix matchs toutes compétitions confondues et a planté deux buts. L’ancien Blauw en Zwart a connu peu de titularisations et n’est visiblement pas dans les plans de l’entraîneur de Wolfsburg, Daniel Bauer.