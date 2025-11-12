À quand la fin de carrière pour Christian Benteke ? Le joueur répond très franchement

Quand Christian Benteke compte-t-il mettre un terme à sa carrière ? La question a été posée à l'avant-centre belge de D.C. United, qui ne compte pas arrêter de sitôt.

À l’âge de 34 ans, il veut pour le moment continuer de jouer : "J’aimerais me donner encore quelques années. Sans doute pas cinq ou six ans, mais quelques années encore."

"Je veux surtout être honnête avec moi-même," souligne-t-il au micro de Sudinfo. "Si je commence à être à la ramasse, il faudra penser à arrêter. J’avance saison par saison."

Comme Axel Witsel ?

Il semble plus suivre l’exemple d’Axel Witsel que d’Eden Hazard : "J’aime le foot et je me suis toujours battu pour ma carrière. Qu’Axel soit toujours au sommet, à 36 ans, ne m’étonne pas du tout. Je le connais bien. Dès que je l’ai vu effectuer ses débuts au Standard, je savais que ce gars-là ferait une longue carrière, par son professionnalisme."

"Et qu’Eden ait décidé d’arrêter plus tôt ne constitue pas davantage une surprise. Dès le début, je savais que ce n’était pas son intention de mener une longue carrière. Eden a été sincère avec lui-même quand il a jugé bon d’arrêter."





"Axel et moi le serons de la même façon au moment venu. Je ne vous apprendrai rien en disant qu’on n’a qu’une carrière. C’est donc important d’essayer de maximiser son potentiel, tout simplement. Parce qu’après, dès que tu arrêtes, les projecteurs s’éteignent et c’est au suivant. Cela étant, Eden est très épanoui. Il prend du plaisir et il a plus de temps avec sa famille," conclut-il.