Le Diable Rouge du moment ? Youri Tielemans porte Aston Villa... et le club peut rêver du titre

Et si Aston Villa venait bousculer la Premier League ? L'équipe d'Amadou Onana et Youri Tielemans occupe la 3e place et n'est qu'à trois points du leader Arsenal.

Aston Villa a frappé un grand coup ce samedi en s'imposant sur le terrain de Chelsea. Menés après un but de Joao Pedro, les visiteurs n'ont pas baissé les bras et ont fini par renverser le match. Youri Tielemans a été décisif sur le but de la victoire 1-2.

Le Diable du moment ?

Pendant que Roméo Lavia regardait ses partenaires depuis les tribunes, Tielemans a pris les choses en main sur le terrain. Le Diable Rouge a disputé tout le match et c’est lui qui a offert la passe décisive à Ollie Watkins pour assurer la victoire.

En alignant ce onzième succès de suite, les joueurs rejoignent les légendes du club qui détenaient un record vieux de plus de cent ans. Unai Emery a transformé son effectif, la saison passée, le Club de Bruges en a fait les frais en Ligue des champions.

Aston Villa remonte tout près de Manchester City et d'Arsenal. Ils ne sont plus qu'à quelques points de la première place. Pour Chelsea, c'est tout le contraire : ils perdent du terrain.



Un match qui a dû plaire au sélectionneur Rudi Garcia. Tielemans s'est installé en club et sera très certainement titulaire au milieu de terrain avec les Diables Rouges.