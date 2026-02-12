Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire
France, Italie et Turquie. Les Diables Rouges se préparent à une Nations League corsée. Rudi Garcia préfère voir le bon côté du tirage.

Le Palais 3 du Brussels Expo accueillait ce soir le tirage au sort des groupes de la Ligue des Nations. Les Diables Rouges connaissent leurs futurs adversaires.

La Belgique affrontera la France, l'Italie et la Turquie cet automne. Un tirage difficile ? Pas une surprise, puisque les Diables Rouges ne sont plus tête de série dans l'élite de la compétition.

Het is een lastige groep voor ons. Maar dat geldt evenzeer voor onze tegenstanders

"C'est un groupe difficile pour nous", a confié Rudi Garcia dans les colonnes du journal Het Laatste Nieuws. "Mais c'est aussi le cas pour nos adversaires."

Le sélectionneur voit un point positif dans ce tirage face à trois équipes très fortes et attractives. "Nos supporters vont pouvoir assister à de superbes matchs. Mais pour l'instant, notre priorité reste la Coupe du Monde."

Quand se joueront ces rencontres ?

Pour rappel, les six journées de compétition se dérouleront entre les mois de septembre et novembre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la suite, tandis que le dernier sera relégué en Division B.

