Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere a du se faire opérer. Son genou avait laché en plein entrainement avec l'Atalanta.

Charles De Ketelaere a finalement dû passer par la case opération. Blessé au genou durant l'entraînement avec l'Atalanta, le Diable Rouge n'était pas sur la feuille du match contre Cremonese le week-end dernier.

Heureusement, l'intervention s'est déroulée comme prévu en Italie. Son club l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Le club italien n'a pas donné de durée officielle d'indisponibilité.

Fin mars selon les médias italiens

L'Atalanta a indiqué que De Ketelaere commencera immédiatement sa rééducation. Selon plusieurs médias italiens dont la Gazzetta dello Sport, l'attaquant belge serait sur pied que fin mars.

Report medico | Charles De Ketelaere



In bocca al lupo Charles, siamo tutti con te 💪



Le rassemblement de mars, avec des matchs amicaux face aux États-Unis et au Mexique, se fera sans lui. Un manque pour Rudi Garcia, qui apprécie sa polyvalence et sa capacité à jouer en faux neuf, notamment quand Lukaku n'est pas là.



De Ketelaere était passé devant Lois Openda dans la hiérarchie des attaquants. Son absence se fera sentir, l'ancien chouchou de Bruges avait marqué un doublé contre le Liechtenstein.