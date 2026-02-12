Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations
Photo: © photonews
Les Diables Rouges connaissent leurs adversaires en Ligue des Nations. Un groupe relevé face à des nations ayant remporté plusieurs fois la Coupe du Monde.

Les prochains mois seront entièrement consacrés à la Coupe du Monde pour les Diables Rouges, mais il faudra ensuite se tourner vers la Ligue des Nations. Le tirage au sort de la compétition a eu lieu ce jeudi soir à Bruxelles.

Un tirage corsé pour la Belgique

Placés dans le troisième chapeau, les Diables Rouges savaient qu'ils risquaient de tomber sur du lourd. C'est Pepe qui a effectué le tirage pour notre pays, et comme on pouvait s'y attendre, nous n'avons pas été épargnés.

La Belgique retrouvera la France (issue du chapeau 1) ainsi que l'Italie, un deuxième adversaire de taille. Les autres groupes s'annoncent tout aussi passionnants.

Groupe 1 : France, Italie, Belgique
Groupe 2 : Allemagne, Pays-Bas, Serbie
Groupe 3 : Espagne, Croatie
Groupe 4 : Portugal, Danemark

Le calendrier : septembre, octobre et novembre

Les premiers matchs de la Ligue des Nations sont prévus pour fin septembre et début octobre, avec quatre journées de compétition concentrées sur deux semaines. Les deux dernières journées se joueront à la mi-novembre.

Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale, le troisième dispute un barrage contre un deuxième de la Ligue B, et le quatrième est directement relégué en Ligue B.

