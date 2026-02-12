Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point
Deviens fan de Belgique! 2620

Les Diables Rouges tombent comme des mouches et Rudi Garcia commence à s'inquiéter. Le sélectionneur espère récupérer plusieurs joueurs pour le Mondial.

Ça commence à faire beaucoup. Après Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jérémy Doku, Thomas Meunier et Dodi Lukebakio, c'est au tour de Charles De Ketelaere et Arthur Theate de rejoindre l'infirmerie cette semaine.

Dans un mois et demi, Rudi Garcia rassemblera ses joueurs pour un dernier test avant le début du stage de préparation pour la Coupe du monde. La Belgique affrontera les États-Unis et le Mexique.

Qu'en pense Garcia ?

"L'idée, c'est d'être prêt pour le Mondial", a confié Garcia à VTM Nieuws, en essayant de rester calme. "Mais c'est vrai que ça tombe en pleine préparation."

Le sélectionneur ne cache pas son inquiétude. "Ma prochaine sélection ne ressemblera pas du tout à celle que j'emmènerai au Mondial en juin. J'espère que cette série noire va s'arrêter et que tout le monde sera sur pied à temps."

CDK et Theate out pour la Coupe du Monde ?

Lire aussi… "Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia
"Charles De Ketelaere et Arthur Theate ont été opérés ce matin", confirme le technicien français en évoquant le dernier bulletin médical. "Seront-ils prêts pour le Mondial ? On a besoin d'eux pour que la Belgique soit au top, c'est une certitude."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Rudi Garcia

Plus de news

"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

22:28
Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

21:20
1
Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

22:00
L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

22:33
2
Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

19:16
3
Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

20:00
1
Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

21:40
1
Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

20:30
Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

19:00
Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

18:30
Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

18:00
"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

17:30
10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

14:40
Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

17:00
Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

16:30
Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement" Analyse

Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement"

16:00
Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

15:00
Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

15:40
Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

15:20
Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

10:00
1
C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

14:20
C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

13:56
Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

13:30
Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

13:00
Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

11:20
Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

12:00
Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

11:40
3
Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

11:20
L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

11:00
"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

10:30
Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau" Réaction

Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

09:40
3
Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

09:20
Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

09:00
Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

08:30
Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved