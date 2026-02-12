Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

Les Diables Rouges tombent comme des mouches et Rudi Garcia commence à s'inquiéter. Le sélectionneur espère récupérer plusieurs joueurs pour le Mondial.

Ça commence à faire beaucoup. Après Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jérémy Doku, Thomas Meunier et Dodi Lukebakio, c'est au tour de Charles De Ketelaere et Arthur Theate de rejoindre l'infirmerie cette semaine.

Dans un mois et demi, Rudi Garcia rassemblera ses joueurs pour un dernier test avant le début du stage de préparation pour la Coupe du monde. La Belgique affrontera les États-Unis et le Mexique.

Qu'en pense Garcia ?

"L'idée, c'est d'être prêt pour le Mondial", a confié Garcia à VTM Nieuws, en essayant de rester calme. "Mais c'est vrai que ça tombe en pleine préparation."

Le sélectionneur ne cache pas son inquiétude. "Ma prochaine sélection ne ressemblera pas du tout à celle que j'emmènerai au Mondial en juin. J'espère que cette série noire va s'arrêter et que tout le monde sera sur pied à temps."

CDK et Theate out pour la Coupe du Monde ?

"Charles De Ketelaere et Arthur Theate ont été opérés ce matin", confirme le technicien français en évoquant le dernier bulletin médical. "Seront-ils prêts pour le Mondial ? On a besoin d'eux pour que la Belgique soit au top, c'est une certitude."