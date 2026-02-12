"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

Rudi Garcia entame une course contre la montre à quatre mois de la Coupe du monde. Le sélectionneur a analysé le style de jeu de l'un des prochains adversaires de la Belgique.

Rudi Garcia a du pain sur la planche. À quatre mois de la Coupe du monde, le sélectionneur doit préparer sa liste de joueurs. Plusieurs Diables Rouges sont blessés et perturbent sa préparation.

L'Égypte passée au peigne fin

Présent au Palais 3 de Bruxelles pour le tirage au sort de la Ligue des Nations, le technicien français a reconnu être inquiet, comme le rapporte Le Soir. "On a 4 mois pour préparer notre tournoi. Cet hiver, on a rassemblé tous les renseignements à propos de nos adversaires. Pour l'Égypte, c’était facile, parce qu'ils étaient à la Coupe d'Afrique des nations."

Le sélectionneur a poursuivi son analyse des adversaires. "Concernant l'Iran et la Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu plus compliqué, mais on les étudie scrupuleusement. Heureusement qu'on ne doit pas sortir une liste maintenant pour partir en juin, parce que je pense qu'on a 15 blessés en ce moment."

Et nos cadres ?

Le coach suit aussi de près l'évolution de ses cadres. "De Bruyne et Lukaku vont de mieux en mieux. Romelu effectue des rentrées avec Naples qui s'est malheureusement fait éliminer en Ligue des champions et en Coupe d'Italie. C'est un petit peu embêtant pour revenir dans le rythme."

Concernant Kevin De Bruyne, Garcia reste prudent. "Quant à Kevin, tout va bien, même si pour lui, pour l'instant, il s'agit de travail individuel. Sera-t-il là en mars ? Je ne sais pas, je l'espère."