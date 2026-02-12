"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia
Deviens fan de Belgique! 2620

Rudi Garcia entame une course contre la montre à quatre mois de la Coupe du monde. Le sélectionneur a analysé le style de jeu de l'un des prochains adversaires de la Belgique.

Rudi Garcia a du pain sur la planche. À quatre mois de la Coupe du monde, le sélectionneur doit préparer sa liste de joueurs. Plusieurs Diables Rouges sont blessés et perturbent sa préparation.

L'Égypte passée au peigne fin

Présent au Palais 3 de Bruxelles pour le tirage au sort de la Ligue des Nations, le technicien français a reconnu être inquiet, comme le rapporte Le Soir. "On a 4 mois pour préparer notre tournoi. Cet hiver, on a rassemblé tous les renseignements à propos de nos adversaires. Pour l'Égypte, c’était facile, parce qu'ils étaient à la Coupe d'Afrique des nations."

Le sélectionneur a poursuivi son analyse des adversaires. "Concernant l'Iran et la Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu plus compliqué, mais on les étudie scrupuleusement. Heureusement qu'on ne doit pas sortir une liste maintenant pour partir en juin, parce que je pense qu'on a 15 blessés en ce moment."

Et nos cadres ?

Le coach suit aussi de près l'évolution de ses cadres. "De Bruyne et Lukaku vont de mieux en mieux. Romelu effectue des rentrées avec Naples qui s'est malheureusement fait éliminer en Ligue des champions et en Coupe d'Italie. C'est un petit peu embêtant pour revenir dans le rythme."

Lire aussi… Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire
Concernant Kevin De Bruyne, Garcia reste prudent. "Quant à Kevin, tout va bien, même si pour lui, pour l'instant, il s'agit de travail individuel. Sera-t-il là en mars ? Je ne sais pas, je l'espère."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Rudi Garcia

Plus de news

Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

21:20
1
Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

21:00
1
Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

22:00
L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

22:33
2
Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

19:16
3
Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

20:00
1
Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

21:40
1
Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

20:30
Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

19:00
Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

18:30
Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

18:00
"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

17:30
Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

17:00
10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

14:40
Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

16:30
Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement" Analyse

Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement"

16:00
Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

15:00
Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

15:40
Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

15:20
C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

13:56
C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

14:20
Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

10:00
1
Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

13:30
Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

13:00
Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

11:20
Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

12:00
Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

11:40
3
Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

11:20
L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

11:00
"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

10:30
Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau" Réaction

Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

09:40
3
Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

09:20
Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

09:00
Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

08:30
Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved