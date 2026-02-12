L'astuce du Club de Bruges pour faire grimper le prix de ses joueurs

Le Club de Bruges veut prolonger Raphael Onyedika pour mieux le vendre cet été. Une astuce signée Dévy Rigaux pour faire grimper les enchères.

Le Club de Bruges a dû s'employer dans les derniers jours du mercato pour retenir Raphael Onyedika. Galatasaray, Aston Villa et Wolfsburg voulaient absolument attirer le milieu de terrain nigérian.

Le site Transfermarkt estime sa valeur marchande à vingt millions d'euros. C'est le montant que ces clubs étaient prêts à proposer pour tenter de le recruter le cadre du Club.

Que réclamait Bruges ?

Dévy Rigaux n'a rien lâché. Le Club Bruges réclame au moins 30 millions d'euros avant d'ouvrir les discussions. Et le directeur sportif a une petite astuce pour s'assurer que les clubs acceptent de payer ce prix.

Pourquoi offrir un nouveau contrat à Onyedika ?

Bruges et Onyedika négocient actuellement une prolongation de contrat. Son salaire augmenterait s'il prolonge d'une saison supplémentaire (son contrat court jusqu'en 2027).



Onyedika n'a pas à s’inquiéter : Bruges ouvrira la porte si la bonne offre arrive. Le club serait alors en position de force pour négocier.