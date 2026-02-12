Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

Sanctionné pour ses finances dans le rouge, le RWDM débutera la saison 2026/2027 avec un point de pénalité.

John Textor a laissé les finances du RWDM Brussels dans un état catastrophique avant d'être viré de son poste de directeur chez Eagle Football Holding. Le club bruxellois affiche un trou de 10 millions d'euros dans ses comptes.

Un point en moins en 2026/2027

La commission des licences a décidé de sanctionner le club pour la saison 2026/2027. Le RWDM commencera le championnat avec un point de pénalité au compteur. Le club n'a fourni aucun document pour rassurer sur son avenir.

Si les Molenbeekois descendent en D1 ACFF, la sanction ne sera pas d'application. L'équipe occupe la 10e place de Challenger Pro League.

La fédération reproche au club son manque de réaction face à la fragilité de son modèle économique. Le matricule 47 doit prouver qu'il peut stabiliser sa gestion financière.



Avec 27 points au classement, le RWDM compte 12 points de retard sur Lommel, sixième, qui peut encore disputer les barrages pour la montée en Jupiler Pro League.