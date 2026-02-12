Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4327

Anderlecht joue sa saison ce jeudi face à l'Antwerp en demi-finale de Coupe de Belgique. Le président refuse de dire que le club est en crise.

C’est un Anderlecht blessé mais debout qui se présente au Bosuil ce jeudi. Michael Verschueren, le président du club, s'est exprimé avant la demi-finale retour contre l'Antwerp, dans un contexte marqué par les départs d'Olivier Renard et de Besnik Hasi.

Les Mauves n'ont plus que la Coupe de Belgique pour éviter une saison blanche. C'est quitte ou double pour sauver ce qu'il reste de la saison. L'Antwerp s'était imposé 1-0 au Lotto Park lors du match aller.

Un All-In en Croky Cup ?

Verschueren a vite planté le décor sur DAZN. "À l'aller, l’Antwerp aurait pu nous achever quand on était à neuf, mais là, on joue à onze." a-t-il lancé. Il compte sur un sursaut d'orgueil de ses joueurs.

Pour lui, le club n'est pas en train de couler, malgré ce que racontent les journaux. "Certains ont choisi de quitter le navire, c'est leur problème." Il assure que la direction bosse dur pour redresser la barre et de trouver des solutions.


Un nouveau plan est en préparation avec de nouveaux visages. "On communiquera le nouveau nom sous peu", a promis Verschueren.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

22:33
2
Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

18:30
"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

22:28
Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

18:00
Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

22:00
Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

21:20
1
Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

21:00
1
Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

20:30
Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

20:00
1
Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

19:16
3
Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

19:00
C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

14:20
Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

15:40
"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

17:30
Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement" Analyse

Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement"

16:00
Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

17:00
Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

12:00
Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

16:30
Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

13:30
Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

15:00
Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

15:20
10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

14:40
Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

11:40
3
C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

13:56
Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

13:00
"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

11:20
Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

12:20
Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

11:20
Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

09:00
L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

11:00
Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau" Réaction

Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

09:40
3
Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

09:20
Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ? Analyse

Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ?

23:20
4
Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

11/02
2
Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

10:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved