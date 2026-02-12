Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

Anderlecht joue sa saison ce jeudi face à l'Antwerp en demi-finale de Coupe de Belgique. Le président refuse de dire que le club est en crise.

C’est un Anderlecht blessé mais debout qui se présente au Bosuil ce jeudi. Michael Verschueren, le président du club, s'est exprimé avant la demi-finale retour contre l'Antwerp, dans un contexte marqué par les départs d'Olivier Renard et de Besnik Hasi.

Les Mauves n'ont plus que la Coupe de Belgique pour éviter une saison blanche. C'est quitte ou double pour sauver ce qu'il reste de la saison. L'Antwerp s'était imposé 1-0 au Lotto Park lors du match aller.

Un All-In en Croky Cup ?

Verschueren a vite planté le décor sur DAZN. "À l'aller, l’Antwerp aurait pu nous achever quand on était à neuf, mais là, on joue à onze." a-t-il lancé. Il compte sur un sursaut d'orgueil de ses joueurs.

Pour lui, le club n'est pas en train de couler, malgré ce que racontent les journaux. "Certains ont choisi de quitter le navire, c'est leur problème." Il assure que la direction bosse dur pour redresser la barre et de trouver des solutions.



Un nouveau plan est en préparation avec de nouveaux visages. "On communiquera le nouveau nom sous peu", a promis Verschueren.