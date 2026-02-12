Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"
Photo: © photonews
Depuis des années, Anderlecht essaye - sans succès - de revivre ses heures de gloire. De nombreuses personnes se sont succédées pour les aider à sortir du trou. Mais selon certains, c'est le premier directeur sportif sous Marc Coucke qui est à l'origine du problème.

Après l'arrivée de Marc Coucke en tant que propriétaire/président du club, Herman Van Holsbeeck a dû partir. Le directeur sportif et manager général du RSCA tenait les rênes depuis des années, mais - comme on l'a appris plus tard - n'avait pas toujours eu les mains propres. Coucke a ensuite fait venir Luc Devroe - son ami qui s'occupait déjà des transferts à Ostende - au Lotto Park.

Luc Devroe a commis de grosses erreurs

Dimitri M'Buyu, qui était actif en tant que chef recruteur d'Anderlecht durant cette période, l'a vu venir de loin. "Je pense que j'ai le droit de m'exprimer, car j'étais l'un des rares à avoir fait résilier mon contrat moi-même et à ne pas avoir été licencié", déclare l'ancien Diable Rouge.

"Sous Herman, on tenait peu compte du scouting, mais au moins on obtenait encore des résultats. Mais après... On le sentait venir avec tous ces transferts d'Ostende et de Courtrai. Bubacar Sanneh (8 millions) et Ognjen Vranjes (3,2 millions) ont été recrutés alors qu'ils n'avaient pas reçu d'avis positif du scouting..."

Le RSCA ne suivait même plus ses scouts 

C'est là qu'un gouffre financier a été creusé dont le club tente depuis lors de sortir avec beaucoup de difficulté. "Cette politique poursuit Anderlecht. Ce sont des dépenses qui n'ont jamais plus été compensées, car on n'arrivait plus à revendre ces joueurs, avec pour conséquence un déclin sportif et financier. On a investi dans la quantité au lieu de la qualité."


Le choix du nouveau entraîneur sera selon M'Buyu un moment crucial. "Maintenant, tu as vraiment besoin d'un grand nom avec du charisme et un CV. Ça coûte de l'argent oui, mais si tu peux présenter un projet ambitieux et que le propriétaire, le président et le CEO ont assez de pouvoir de conviction, cela doit réussir", conclut M'Buyu. "Le football belge a besoin d'Anderlecht !"

Anderlecht

